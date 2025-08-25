«Монако» Головина согласовал продажу Синго в «Галатасарай» за 30+5 млн евро

Вилфрид Синго близок к переходу из «Монако» в «Галатасарай».

По данным Фабрицио Романо, клуб из княжества, за который выступает российский полузащитник Александ Головин, согласовал переход 24-летнего защитника сборной Кот-д’Ивуара.

«Монако » получит за Синго 30 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы от «Галатасарая » на 5 млн и 10% от суммы перепродажи. Сейчас идут переговоры с Вилфридом .

Синго в 27 матчах Лиги 1 в прошлом сезоне забил 1 гол, сделал 2 ассиста и получил 4 желтых карточки.