«Монако» Головина согласовал продажу Синго в «Галатасарай» за 30+5 млн евро
Вилфрид Синго близок к переходу из «Монако» в «Галатасарай».
По данным Фабрицио Романо, клуб из княжества, за который выступает российский полузащитник Александ Головин, согласовал переход 24-летнего защитника сборной Кот-д’Ивуара.
«Монако» получит за Синго 30 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы от «Галатасарая» на 5 млн и 10% от суммы перепродажи. Сейчас идут переговоры с Вилфридом.
Синго в 27 матчах Лиги 1 в прошлом сезоне забил 1 гол, сделал 2 ассиста и получил 4 желтых карточки.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
