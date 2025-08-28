Бабаев заявил, что ЦСКА повысит Кисляку зарплату: «Матвей этого заслуживает, считаем. Опции выкупа в его контракте нет»

Роман Бабаев заявил, что ЦСКА планирует повысить зарплату Матвею Кисляку.

Ранее появилась информация , что клуб в несколько раз повысил зарплату 20-летнему полузащитнику на фоне интереса «Галатасарая». Кисляк не будет поднимать тему ухода в зарубежный клуб до зимы.

«У Кисляка четырехлетний контракт с ЦСКА, никакой опции выкупа нет.

Мы намерены улучшить его финансовые условия, потому что считаем, что он этого заслуживает», – сказал гендиректор ЦСКА.

Бабаев о Кисляке: «ЦСКА не готов отпускать его в это трансферное окно. Слухов очень много, но официальных предложений не было»