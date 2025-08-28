  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Баббель о поведении родителей Джоба Беллингема: «Отцы игроков часто считают себя даже важнее сыновей – это невыносимо. Они ничего не добились – усилия приложили только их дети»
21

Баббель о поведении родителей Джоба Беллингема: «Отцы игроков часто считают себя даже важнее сыновей – это невыносимо. Они ничего не добились – усилия приложили только их дети»

Маркус Баббель раскритиковал поведение родителей Джоба Беллингема.

В 1-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Санкт-Паули» (3:3), полузащитник дортмундцев Джоб Беллингем был заменен в перерыве.

После финального свистка семья Беллингема отправилась в подтрибунное помещение, куда их пропустила охрана, узнавшая их. Отец футболиста Марк Беллингем озвучил свои претензии по поводу ранней замены сына спортивному директору «Боруссии» Себастьяну Келю, а также разыскал главного тренера Ковача, чтобы выразить ему свое недовольство. 

«Это совершенно неприемлемо. Самонадеянность некоторых родителей и то, что они воображают о себе, практически невыносимы. Чего, по мнению отцов, они достигли? Они ничего не достигли – только их сыновья приложили усилия. Вы редко услышите подобное от матерей, но отцы часто думают, что они важнее самих игроков.

При всем уважении и радости от того, что он выбрал «Боруссию», нужно сделать все возможное, чтобы клуб не понес никакого ущерба. Это определенно не пошло на пользу «Боруссии». Надеюсь, Себастьян Кель понятно объяснил его отцу свою позицию», – сказал экс-игрок «Баварии» и «Ливерпуля» в интервью Absolut Fussball.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги24906 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoДжоб Беллингем
logoБоруссия Дортмунд
logoНико Ковач
logoМаркус Баббель
logoСебастьян Кель
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Жеребьевка Лиги чемпионов, 34 очка Дончича не спасли Словению, финалы ЛЧ будут начинаться рано, финал «Бриллиантовой лиги» и другие новости
10сегодня, 04:10
Какая буква чаще всего встречается в клубах РПЛ?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Депутат Терюшков об РПЛ: «В топ-клубах наши игроки на лавке из-за легионеров. Мы выкидываем в футбол запредельный объем денег, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами»
49сегодня, 03:30
«Зениту» интересен Джон Джон из «Брагантино». Концерн «Ред Булл» против продажи хавбека в Россию из-за политической ситуации (Globo)
35сегодня, 03:15
«Милан» и «Ман Сити» обсуждают трансфер Аканджи. Переговоры проходят успешно
18вчера, 21:59
Известны все 36 участников ЛК: «Фиорентина» и «Шахтер» – в 1-й корзине, «Динамо» Киев и «Пэлас» – во 2-й, гибралтарский «Линкольн» – в 4-й, мальтийские «Спартанс» – в 6-й
10вчера, 21:56
Вячеслав Федорищев: «В «Крылья» заливалось столько денег, столько воровалось... Когда футболиста заставляют мешками отдавать деньги непонятным людям – это беспредел»
78вчера, 21:47
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Шахтер» прошел «Серветт», «Фиорентина» одолела «Полесье», «Кристал Пэлас» и «Фредрикстад» не забили
29вчера, 21:40
ТВ «Реала» о матче с «Кайратом»: «Кто бы сомневался – самый дальний выезд, 300 км до Китая. Самый неравный жребий, как и в прошлом сезоне, и снова с помощью компьютера»
198вчера, 21:30
Вальдано об ЛЧ: «Реалу» придется лететь в Алматы – как до Нью-Йорка. У «Барсы» положение гораздо лучше, но никто не может расслабиться при таком графике»
31вчера, 21:28
Ко всем новостям
Последние новости
Батраков получил «Стальной рельс» – приз лучшему игроку «Локо» в сезоне-2024/25 от болельщиков
532 минуты назадФото
Директор «Ман Сити» Виана о жеребьевке ЛЧ: «Отсутствие дальних поездок – это плюс. Против «Реала» сыграем 5-й год подряд. Будет очень приятно снова увидеть де Брюйне»
347 минут назад
Клубы МЛС потратили на трансферы около 336 млн долларов в 2025 году. Это новый рекорд и плюс 78% к результату прошлого года (ESPN)
1сегодня, 04:25
Галактионов о Пруцеве в «Локомотиве»: «Самое главное – у него есть футбольный интеллект. Он знает наши требования, а я знаю его возможности»
6сегодня, 03:55
Семин о «Спартаке»: «Частая смена игроков, нет стабильности. Отдельные матчи хорошие, другие – с большими ошибками»
4сегодня, 03:45
Мерсон про Аморима: «МЮ» выбрал не того тренера. Все знали про игру с тремя защитниками, но в команде никогда не было нужных игроков. И Рубен не будет меняться ради «Юнайтед»
17вчера, 22:10
«Ювентус» может перехватить Джексона у «Баварии» в случае неудачи с Коло-Муани
16вчера, 21:57
«Милан» может арендовать Довбика после отказа Хименеса от обмена. «Рома» отпустит форварда, если найдет замену (Джанлука Ди Марцио)
1вчера, 21:43
Аргентина в октябре сыграет с Венесуэлой в Майами и с Пуэрто-Рико в Чикаго
1вчера, 21:07
«Зенит» после вылета «МЮ» от «Гримсби» вспомнил Суперкубок УЕФА в 2008-м: «Мы обыграли их, когда они были действительно хороши, и пенальти не потребовались»
24вчера, 20:53