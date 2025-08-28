Баббель о поведении родителей Джоба Беллингема: «Отцы игроков часто считают себя даже важнее сыновей – это невыносимо. Они ничего не добились – усилия приложили только их дети»

Маркус Баббель раскритиковал поведение родителей Джоба Беллингема.

В 1-м туре Бундеслиги «Боруссия » Дортмунд сыграла вничью с «Санкт-Паули» (3:3), полузащитник дортмундцев Джоб Беллингем был заменен в перерыве.

После финального свистка семья Беллингема отправилась в подтрибунное помещение, куда их пропустила охрана, узнавшая их. Отец футболиста Марк Беллингем озвучил свои претензии по поводу ранней замены сына спортивному директору «Боруссии» Себастьяну Келю, а также разыскал главного тренера Ковача , чтобы выразить ему свое недовольство.

«Это совершенно неприемлемо. Самонадеянность некоторых родителей и то, что они воображают о себе, практически невыносимы. Чего, по мнению отцов, они достигли? Они ничего не достигли – только их сыновья приложили усилия. Вы редко услышите подобное от матерей, но отцы часто думают, что они важнее самих игроков.

При всем уважении и радости от того, что он выбрал «Боруссию», нужно сделать все возможное, чтобы клуб не понес никакого ущерба. Это определенно не пошло на пользу «Боруссии». Надеюсь, Себастьян Кель понятно объяснил его отцу свою позицию», – сказал экс-игрок «Баварии» и «Ливерпуля» в интервью Absolut Fussball.