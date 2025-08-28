  • Спортс
  • Вышедший в ЛЧ с «Кайратом» Сорокин: «Точно не будем донорами очков. Сатпаев поможет, наша молодая звезда, напоминает Агуэро. Коренастый, бьет с двух ног, взрывной»
17

Вышедший в ЛЧ с «Кайратом» Сорокин: «Точно не будем донорами очков. Сатпаев поможет, наша молодая звезда, напоминает Агуэро. Коренастый, бьет с двух ног, взрывной»

Егор Сорокин сравнил Дастана Сатпаева с Серхио Агуэро.

Ранее «Кайрат» прошел четыре раунда квалификации Лиги чемпионов и сыграет в общем этапе турнира. В решающем раунде квалификации казахстанская команда прошла «Селтик» (0:0 по сумме матчей, 3:2 по пенальти).

В мае ты говорил, что не совсем доволен карьерой – из-за уровня чемпионата Казахстана. Теперь у тебя другой настрой?

– Появилась ЛЧ. Поэтому сейчас наслаждаюсь каждым днем в «Кайрате».

Как отреагируешь на предложение из РПЛ, если оно поступит?

– Будет спрос, будет и предложение, ха-ха! Пока никто не обращался. В любом случае рассмотрю все варианты, но сейчас нет смысла это обсуждать. Вчера мы прошли в групповой этап ЛЧ!

Чего там добьетесь, как думаешь?

– «Кайрат» точно не будет донором очков для других команд. Точно поможет Сатпаев, наша молодая звезда. Мне он напоминает Агуэро. Такой коренастый футболист, бьет с двух ног, взрывной, – сказал защитник «Кайрата» Егор Сорокин.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
