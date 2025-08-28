Мартынович о стадионе «Кайрата»: «Концерт Дженнифер Лопес прибил поле. Представьте, как 40 тысяч людей топчутся! Перед еврокубком будет еще концерт Backstreet Boys»

Александр Мартынович ответил на вопрос о газоне на стадионе «Кайрата».

Команда из Казахстана вышла в основной этап Лиги чемпионов.

– Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин покритиковал домашнее поле клуба. Не стыдно принимать топ-клуб Европы?

– На самом деле как только приехал в Алма-Ату, а я тут больше года, тут поле всегда шикарное и отличного качества.

Просто так случилось, что была аномальная жара, потом ещё концерт Дженнифер Лопес, который прибил поле.

Представьте, как 40 тысяч людей топчутся по газону! При этом у нас было много домашних игр… Так что много разных причин, почему поле в таком состоянии.

Сейчас будет трехнедельная пауза. Надеюсь, качество газона постараются подтянуть. Я разговаривал с руководством и главным агрономом: говорят, что сделают все возможное.

Единственный минус – перед еврокубковыми матчами будет еще один концерт.

Его уже никуда не перенесут – Backstreet Boys приезжает в сентябре. Насколько я знаю, два концерта отменили, но не из-за еврокубков, – сказал защитник «Кайрата» Александр Мартынович .