«Милан» и «Рома» обсуждают обмен Хименеса на Довбика. Мексиканец не хочет переходить
«Милан» и «Рома» могут обменяться нападающими.
Клубы обсуждают возможный обмен Сантьяго Хименеса на Артема Довбика, сообщает Джанлука Ди Марцио. Отмечается, что мексиканский футболист хочет остаться в миланской команде.
Ранее стало известно, что «россонери» купят Кристофера Нкунку у «Челси» за 42 миллиона евро с учетом бонусов.
В прошлом сезоне Серии А Довбик провел 32 матча и забил 12 голов. На счету Хименеса 14 игр и 5 мячей.
