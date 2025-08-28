«Милан» и «Рома» обсуждают обмен Хименеса на Довбика. Мексиканец не хочет переходить

«Милан» и «Рома» могут обменяться нападающими.

Клубы обсуждают возможный обмен Сантьяго Хименеса на Артема Довбика , сообщает Джанлука Ди Марцио. Отмечается, что мексиканский футболист хочет остаться в миланской команде.

Ранее стало известно , что «россонери» купят Кристофера Нкунку у «Челси» за 42 миллиона евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Серии А Довбик провел 32 матча и забил 12 голов. На счету Хименеса 14 игр и 5 мячей.