  • Мостовой приходит к гадалке с жалобой, что его не зовет «Спартак», в промо-ролике сборной России к матчу с Иорданией. Она вручает ему билеты на «Лукойл Арену»: «Теперь вы приглашены»
58

Мостовой приходит к гадалке с жалобой, что его не зовет «Спартак», в промо-ролике сборной России к матчу с Иорданией. Она вручает ему билеты на «Лукойл Арену»: «Теперь вы приглашены»

Александр Мостовой поучаствовал в промо-ролике сборной России к игре с Иорданией.

По сюжету видео, опубликованного в телеграм-канале сборной России, Мостовой приходит к гадалке. Между ними происходит следующий диалог.

У тебя проблемы, ты легенда, царь, лучший в истории, но тебя не зовут. 

– Да, да. Закончил карьеру 20 лет назад, но «Спартак» не зовет. 

Я знаю, как тебе помочь. 

После этого гадалка наколдовывает билеты на BetBoom товарищеский матч России и Иордании, который пройдет на стадионе «Спаратка» – «Лукойл Арене» 4 сентября. 

«Теперь вы приглашены», – говорит смеясь провидица.

Получив билеты, Мостовой спрашивает: «А вы порчу или сглаз когда-нибудь наводили?»

В ответ на это гадалка кивает.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал сборной России
