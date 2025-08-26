Мостовой о том, что директор «Пари НН» посоветовал ему начать с менее статусных команд: «Не знаю, кто это. Клуб ошибся, убрав футбольных людей Кержакова и Юрана. Будут барахтаться в конце таблицы»

Александр Мостовой заявил, что не знает спортивного директора «Пари НН».

Ранее экс-футболист сборной России заявил , что готов возглавить нижегородскую команду: «Но сразу бы сказал: «Вы от меня ничего не ждите, будем максимум десятыми». На это отреагировал спортивный директор «Пари НН » Александр Удальцов : «Ему правильно начать с команд поменьше статусом. У нас место тренера не вакантно».

«Удальцов предложил мне начать с клубов поменьше статусом, чем «Пари НН»? Вот не буду ни отвечать, ни комментировать. Потому что это даже не смешно. Честно говоря, я просто не знаю, кто это.

Могу только сказать, что «Пари НН» сделал большую ошибку, убрав сначала футбольного человека Кержакова , а потом такого же футбольного человека Юрана . Поэтому теперь они так и будут барахтаться в конце турнирной таблицы», – сказал Мостовой .