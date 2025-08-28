Мостовой о «Пафосе»: «Когда-нибудь бы вышли в Лигу чемпионов, если бы в составе были обычные киприоты? Да никогда!»
Александр Мостовой прокомментировал выход «Пафоса» в Лигу чемпионов.
Клуб из Кипра по сумме двух матчей переиграл «Црвену Звезду» и вышел в основной раунд Лиги чемпионов.
«Про «Пафос» знаю – у владельца Ломакина еще есть «Родина». В составе команды всего три киприота: два вратаря и один защитник. Вот и простой ответ, почему так получилось.
А были бы в составе обычные киприоты, когда-нибудь они бы вышли в Лигу чемпионов? Да никогда!
Что касается Наира Тикнизяна (выступающего за «Црвену Звезду» – Спортс’‘), сейчас такие правила, что он будет играть не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы. Год поиграет там, все равно хорошо – это же еврокубки. Многие клубы за счет этого выигрывают Лигу Европы», – сказал бывший полузащитник Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
