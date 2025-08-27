Майну не продается, но уход хавбека «МЮ» в аренду не исключен

«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Кобби Майну навсегда.

Сообщалось, что полузащитник готов перейти в играющий в Лиге чемпионов клуб на фоне нехватки игровой практики и отсутствия прогресса в переговорах о продлении контракта.

По информации The Telegraph, статус Майну в «МЮ» – «не продается». В то же время не исключается, что 20-летнего футболиста отпустят в аренду.

Майну интересен «Наполи» и «Роме». Хавбек «МЮ» хочет играть в ЛЧ (Daily Mail)