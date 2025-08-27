Майну интересен «Наполи» и «Роме». Хавбек «МЮ» хочет играть в ЛЧ (Daily Mail)
Кобби Майну может продолжить карьеру в Серии А.
Daily Mail сообщает, что интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» проявляет «Наполи».
Неаполитанцы обсуждают с манкунианцами аренду Расмуса Хейлунда, и ожидается, что в ходе этих переговоров будет затронута тема возможного перехода 20-летнего полузащитника.
Отмечается, что для Майну важно играть в Лиге чемпионов в случае перехода в другую команду, и поэтому у «Наполи» есть преимущество в борьбе с «Ромой», тоже претендующей на Кобби.
В этом сезоне хавбек на поле еще не выходил, в прошлом – провел 25 матчей в АПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
