Майну интересен «Наполи» и «Роме». Хавбек «МЮ» хочет играть в ЛЧ (Daily Mail)

Кобби Майну может продолжить карьеру в Серии А.

Daily Mail сообщает, что интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед » проявляет «Наполи ».

Неаполитанцы обсуждают с манкунианцами аренду Расмуса Хейлунда, и ожидается, что в ходе этих переговоров будет затронута тема возможного перехода 20-летнего полузащитника.

Отмечается, что для Майну важно играть в Лиге чемпионов в случае перехода в другую команду, и поэтому у «Наполи» есть преимущество в борьбе с «Ромой», тоже претендующей на Кобби .

В этом сезоне хавбек на поле еще не выходил, в прошлом – провел 25 матчей в АПЛ .