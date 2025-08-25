Майну может рассмотреть уход из «МЮ», если предложение устроит клуб (Talksport)
Кобби Майну может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом.
Как утверждает Talksport, 20-летний английский полузащитник может рассмотреть вариант ухода из «Юнайтед» этим летом, если поступит устраивающее клуб предложение.
Мэйну не выходил на поле в первых двух матчах «МЮ» в текущем сезоне АПЛ. Игрок также не согласовал новый контракт с клубом, а его нынешнее соглашение истекает в 2027 году.
Ранее сообщалось, что Майну интересен «Челси». В прошлом сезоне он провел 25 матчей за «Ман Юнайтед» в АПЛ. Подробная статистика Майну – здесь.
Увольнять ли Семака?44100 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Talksport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости