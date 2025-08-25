Майну может рассмотреть уход из «МЮ», если предложение устроит клуб (Talksport)

Кобби Майну может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом.

Как утверждает Talksport, 20-летний английский полузащитник может рассмотреть вариант ухода из «Юнайтед» этим летом, если поступит устраивающее клуб предложение.

Мэйну не выходил на поле в первых двух матчах «МЮ» в текущем сезоне АПЛ . Игрок также не согласовал новый контракт с клубом, а его нынешнее соглашение истекает в 2027 году.

Ранее сообщалось, что Майну интересен «Челси». В прошлом сезоне он провел 25 матчей за «Ман Юнайтед » в АПЛ. Подробная статистика Майну – здесь .