«МЮ» примет решение по Майну в ближайшие два дня. Кобби готов перейти в играющий в ЛЧ клуб (Daily Mail)
Будущее Кобби Майну определится в ближайшие дни.
Daily Mail сообщает, что, как ожидается, «Манчестер Юнайтед» примет решение касательно полузащитника в течение 48 часов.
20-летний футболист недоволен нехваткой игрового времени и готов перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов. Отмечается, что ситуация осложняется отсутствием прогресса в переговорах о продлении контракта.
Интерес к Майну проявляют 10 клубов, некоторые из них уже связались с «МЮ». Манкунианцы подумают, как поступить: возможны как аренда, так и продажа воспитанника.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
