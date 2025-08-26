«МЮ» примет решение по Майну в ближайшие два дня. Кобби готов перейти в играющий в ЛЧ клуб (Daily Mail)

Будущее Кобби Майну определится в ближайшие дни.

Daily Mail сообщает, что, как ожидается, «Манчестер Юнайтед » примет решение касательно полузащитника в течение 48 часов.

20-летний футболист недоволен нехваткой игрового времени и готов перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов. Отмечается, что ситуация осложняется отсутствием прогресса в переговорах о продлении контракта.

Интерес к Майну проявляют 10 клубов, некоторые из них уже связались с «МЮ». Манкунианцы подумают, как поступить: возможны как аренда, так и продажа воспитанника.