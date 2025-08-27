  • Спортс
  • «Ман Сити» сообщил «Тоттенхэму», что не продаст Савио. Его видят ключевым игроком, что исключает трансфер Родриго из «Реала» (Фабрицио Романо)
«Ман Сити» сообщил «Тоттенхэму», что не продаст Савио. Его видят ключевым игроком, что исключает трансфер Родриго из «Реала» (Фабрицио Романо)

«Манчестер Сити» не намерен продавать Савио «Тоттенхэму».

Ранее сообщалось, что лондонцы собираются улучшить предложение до 80 млн евро за 21-летнего вингера. До этого манкунианцы не продали бразильца за 70 млн евро.

Однако, по данным инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» сегодня сообщили «шпорам», что не меняют своей позиции по футболисту.

«Сити» не намерен отпускать Савио даже за сумму выше 70 млн евро. Он считается ключевым игроком в этом сезоне и в будущем.

Это также исключает любые шансы Родриго перейти из «Реала» в «Манчестер Сити», отмечает Романо.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoпремьер-лига Англия
logoСавио Морейра
logoМанчестер Сити
logoТоттенхэм
Фабрицио Романо
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoРодриго
деньги
