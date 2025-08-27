«Ман Сити» сообщил «Тоттенхэму», что не продаст Савио. Его видят ключевым игроком, что исключает трансфер Родриго из «Реала» (Фабрицио Романо)

«Манчестер Сити» не намерен продавать Савио «Тоттенхэму».

Ранее сообщалось , что лондонцы собираются улучшить предложение до 80 млн евро за 21-летнего вингера. До этого манкунианцы не продали бразильца за 70 млн евро.

Однако, по данным инсайдера Фабрицио Романо , «горожане» сегодня сообщили «шпорам», что не меняют своей позиции по футболисту.

«Сити» не намерен отпускать Савио даже за сумму выше 70 млн евро. Он считается ключевым игроком в этом сезоне и в будущем.

Это также исключает любые шансы Родриго перейти из «Реала» в «Манчестер Сити », отмечает Романо.