«Ман Сити» не продал Савио «Тоттенхэму» за 70 млн евро. Переговоры продолжаются (Globo)

«Манчестер Сити» не отпустил Савио Морейру в «Тоттенхэм».

По информации Globo, лондонский клуб предложил 70 миллионов евро за бразильского вингера, но получил отказ. Переговоры между сторонами продолжаются.

Савио присоединился к «Манчестер Сити» прошлым летом. В прошедшем сезоне АПЛ он провел 29 матчей, отличившись 1 голом и 8 ассистами.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .