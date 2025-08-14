«Ман Сити» не продал Савио «Тоттенхэму» за 70 млн евро. Переговоры продолжаются (Globo)
«Манчестер Сити» не отпустил Савио Морейру в «Тоттенхэм».
По информации Globo, лондонский клуб предложил 70 миллионов евро за бразильского вингера, но получил отказ. Переговоры между сторонами продолжаются.
Савио присоединился к «Манчестер Сити» прошлым летом. В прошедшем сезоне АПЛ он провел 29 матчей, отличившись 1 голом и 8 ассистами.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?9384 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости