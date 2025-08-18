«Ман Сити» решил не продавать Савио. Клуб не купит Родриго у «Реала» (Гильем Балаге)

«Манчестер Сити» не отпустит Савио Морейру.

«Горожане» решили не продавать 21-летнего вингера, сообщает журналист Гильем Балаге. Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере вингера вел «Тоттенхэм ».

Отмечается, что после этого решения трансфер Родриго в «Сити » исключен. Английский клуб мог подписать футболиста «Реала » только в случае ухода Савио. Мадридцы не получали предложений по 24-летнему игроку.

В прошлом сезоне АПЛ Савио провел 29 матчей, отличившись 1 голом и 8 ассистами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь .