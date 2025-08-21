«Тоттенхэм» увеличит предложение по Савио до 80 млн евро (Globo)
«Тоттенхэм» намерен вновь улучшить предложение о переходе Савио.
По информации Globo, лондонский клуб увеличит сумму предложения до 80 миллионов евро за 21-летнего вингера.
Ранее сообщалось, что «горожане» не продали бразильца за 70 миллионов евро.
Агенты Савио выступают посредниками между клубами, однако переговоры не кажутся простыми, учитывая нежелание «Манчестер Сити» принять предложение.
В прошлом сезоне Савио провел 29 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 8 результативных передач. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
