«Тоттенхэм» увеличит предложение по Савио до 80 млн евро (Globo)

«Тоттенхэм» намерен вновь улучшить предложение о переходе Савио.

По информации Globo, лондонский клуб увеличит сумму предложения до 80 миллионов евро за 21-летнего вингера.

Ранее сообщалось , что «горожане» не продали бразильца за 70 миллионов евро.

Агенты Савио выступают посредниками между клубами, однако переговоры не кажутся простыми, учитывая нежелание «Манчестер Сити » принять предложение.

В прошлом сезоне Савио провел 29 матчей в АПЛ , забил 1 гол и сделал 8 результативных передач. Его статистику можно изучить по ссылке .