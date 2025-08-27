Хавбек «Карабаха» Исаев: «Я грезил играть за сборную России – думал, у меня есть шанс. Сомневался, когда предложили играть за Азербайджан, но сегодня я горд и счастлив»

Алексей Исаев рассказал, как принял решение выступать за сборную Азербайджана.

«После первого же года в «Сумгаите » мне предложили играть за сборную Азербайджана. Честно скажу – сомневался. В первый раз я приехал в национальную команду и почти сразу же уехал. Раздумывал, нужно мне это или нет.

Я же вырос в Сибири и грезил играть за сборную России! Но сегодня я благодарен людям за предоставленный шанс. Никогда бы не подумал, что буду с такой радостью ехать в сборную другой страны! Я горд и счастлив представлять ее на международной арене и всегда выкладываюсь полностью.

У меня два дома – Сибирь, Красноярск, Россия и Азербайджан. Много кто недооценивает чемпионат Азербайджана. Тут очень добротный уровень футбола. «Карабах», «Нефтчи », «Сабах», «Зиря », «Туран» Курбана Бердыева – очень хорошие команды, квалифицированные легионеры, есть талантливые местные ребята.

Поэтому и мыслей, где проще, у меня не было. Сомнения посещали только из-за детской мечты – играть за Россию. Я считал, что у меня есть шанс попасть туда», – рассказал полузащитник «Карабаха ».

Исаев начал заниматься футболом в Красноярске. В профессиональной карьере он также играл за «Енисей», «Зенит-2» и «Сабах».

