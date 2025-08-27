Исаев согласен с тем, что «Карабах» – аналог «Зенита» в Азербайджане: «Точно так и есть. В плане инфраструктуры здесь тоже все на высшем уровне»
Алексей Исаев согласился с тем, что «Карабах» – аналог «Зенита» в Азербайджане.
Клуб претендует на выход в общий этап Лиги чемпионов. Сегодня состоится ответный матч с «Ференцварошем» в рамках раунда плей-офф квалификации. Первая игра осталась за «Карабахом» (3:1).
– «Карабах» – это азербайджанский аналог «Зенита»?
– На данный момент точно так и есть. В плане инфраструктуры здесь тоже все на высшем уровне. Своя база: два очень качественных поля, тренажерка, бассейн. Все, что нужно для футболистов, есть.
Гурбан Гурбанов – легенда и человек с большой буквы. Пусть он меня не ругает, но скажу так: это гигант азербайджанского футбола.
Это пример, каким нужно быть мужчиной. Мы каждый день учимся у него, как нужно вести себя на поле и вне поля, – сказал 29-летний полузащитник «Карабаха», ранее выступавший за «Зенит-2».
