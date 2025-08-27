Исаев согласен с тем, что «Карабах» – аналог «Зенита» в Азербайджане: «Точно так и есть. В плане инфраструктуры здесь тоже все на высшем уровне»

Алексей Исаев согласился с тем, что «Карабах» – аналог «Зенита» в Азербайджане.

Клуб претендует на выход в общий этап Лиги чемпионов . Сегодня состоится ответный матч с «Ференцварошем» в рамках раунда плей-офф квалификации. Первая игра осталась за «Карабахом» (3:1).

– «Карабах» – это азербайджанский аналог «Зенита»?

– На данный момент точно так и есть. В плане инфраструктуры здесь тоже все на высшем уровне. Своя база: два очень качественных поля, тренажерка, бассейн. Все, что нужно для футболистов, есть.

Гурбан Гурбанов – легенда и человек с большой буквы. Пусть он меня не ругает, но скажу так: это гигант азербайджанского футбола.

Это пример, каким нужно быть мужчиной. Мы каждый день учимся у него, как нужно вести себя на поле и вне поля, – сказал 29-летний полузащитник «Карабаха », ранее выступавший за «Зенит-2».