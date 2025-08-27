Хавбек «Карабаха» Исаев об Азербайджане: «Выгляжу как обычный русский парень, но проблем никогда не было. Очень благодарен азербайджанскому народу за теплый прием»

Алексей Исаев не испытывает проблем в Азербайджане при русской внешности.

– Как тебя местные футболисты в сборной приняли?

– Супер! Как родного. Как раз Шахруддин Магомедалиев меня и встречал, когда я первый раз приехал при Юрчевиче.

Барьер был поначалу с языком – некоторые ребята русский не знали, а я – азербайджанский. Сейчас уже проблем с коммуникацией нет – я почти все понимаю.

– У тебя не возникало проблем на фоне последних событий (отношения России и Азербайджана обострились в последние месяцы – Спортс’‘)?

– Я понимаю, о чем речь. Нет, никогда никаких проблем не было. Ко мне всегда здесь относились как к родному. Я очень благодарен азербайджанскому народу за такой теплый прием.

– При том что по тебе сразу видно: не местный.

– Ну да, я в маму пошел. Выгляжу как обычный русский парень, но повторюсь: проблем никогда не было, – сказал полузащитник «Карабаха » и сборной Азербайджана Исаев .