Морено стало плохо во время игры с «Краснодаром». Тренера «Сочи» отвели к карете скорой помощи

Роберту Морено стало плохо во время игры с «Краснодаром».

В момент, когда его команда, «Сочи », праздновала гол в ворота «быков», главный тренер отправился в подтрибунное помещение в сопровождении помощников. «Морено в карете скорой помощи», – сообщил комментатор «Матч ТВ » Роман Нагучев спустя несколько минут.