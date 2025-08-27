Морено стало плохо во время игры с «Краснодаром». Тренера «Сочи» отвели к карете скорой помощи
Роберту Морено стало плохо во время игры с «Краснодаром».
В момент, когда его команда, «Сочи», праздновала гол в ворота «быков», главный тренер отправился в подтрибунное помещение в сопровождении помощников.
«Морено в карете скорой помощи», – сообщил комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев спустя несколько минут.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
