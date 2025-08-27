Батчи сделал три голевых паса за 50 минут в матче «Краснодара» с «Сочи»

Жоау Батчи сделал ассистентский хет-трик в матче с «Сочи».

Вингер «Краснодара » отметился голевыми передачами на 19-й, 20-й и 50-й минутах игры FONBET Кубка России. Голы забили Данила Козлов , Кевин Ленини и Никита Кривцов .

Батчи совершил результативные действия во втором матче подряд. 24 августа у него были гол и ассист в игре с «Крыльями Советов» (6:0) в Мир РПЛ .

