Батчи сделал три голевых паса за 50 минут в матче «Краснодара» с «Сочи»
Жоау Батчи сделал ассистентский хет-трик в матче с «Сочи».
Вингер «Краснодара» отметился голевыми передачами на 19-й, 20-й и 50-й минутах игры FONBET Кубка России. Голы забили Данила Козлов, Кевин Ленини и Никита Кривцов.
Батчи совершил результативные действия во втором матче подряд. 24 августа у него были гол и ассист в игре с «Крыльями Советов» (6:0) в Мир РПЛ.
Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
«Сочи» – «Краснодар». 0:3 – Кривцов, Козлов и Ленини забили, у Батчи три ассиста. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
