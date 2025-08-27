Дьяков о «Динамо»: «Качество игры оставляет желать лучшего почти во всех матчах. В атаке срочно что-то надо делать»

Виталий Дьяков недоволен качеством игры «Динамо».

Бело-голубые уступили «Крыльям Советов» (0:0, 4:5 по пенальти) в 3-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Встреча с «Крыльями Советов» стала для «Динамо » очередным неудачным матчем по качеству игры. К сожалению, оно по сей день так и оставляет желать лучшего.

К тому же далеко не зрелищный матч получился. Блеклая игра в атаке была. Да, в обороне на ноль сыграли, но в атаке срочно что‑то надо делать. Очень страдает атака.

Если говорить о результате в этом матче, то очко на выезде взяли – вроде и ничего. Но надо смотреть на все глобально: повторюсь, качество игры у «Динамо» пока почти во всех матчах, к сожалению, отсутствует», – сказал бывший защитник бело-голубых.

Команда Валерия Карпина занимает 2-е место в турнирной таблице группы В, набрав 4 очка. Следующий матч в Кубке России москвичи проведут с «Сочи» 17 сентября на выезде.