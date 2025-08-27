«Динамо» Карпина выиграло 1 из 6 последних матчей
«Динамо» выиграло лишь один из шести последних матчей во всех турнирах.
Команда тренера Валерия Карпина сегодня уступила «Крыльям Советов» в FONBET Кубке России (0:0, 4:5 по пенальти).
С начала августа московский клуб сумел обыграть только «Пари НН» (3:0) в Мир РПЛ. Также он дважды уступил «Краснодару» (0:1 и 0:4), проиграл ЦСКА (1:3), сыграл вничью с «Сочи» (1:1).
31 августа московское «Динамо» сыграет с махачкалинским в чемпионате России.
Александр Суряев
Источник: Спортс”
