«Динамо» Карпина выиграло 1 из 6 последних матчей

«Динамо» выиграло лишь один из шести последних матчей во всех турнирах.

Команда тренера Валерия Карпина сегодня уступила «Крыльям Советов» в FONBET Кубке России (0:0, 4:5 по пенальти).

С начала августа московский клуб сумел обыграть только «Пари НН» (3:0) в Мир РПЛ . Также он дважды уступил «Краснодару» (0:1 и 0:4), проиграл ЦСКА (1:3), сыграл вничью с «Сочи» (1:1).

31 августа московское «Динамо » сыграет с махачкалинским в чемпионате России.