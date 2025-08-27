Карпин о проигрыше «Крыльям»: «Динамо» оказывало давление, создавало моменты, но не смогло реализовать. Были незапланированные замены: кто‑то устал, чья‑то игра не устраивала»
Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» по пенальти.
«Крылья Советов» победили «Динамо» (0:0, 5:4 по пен.) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России
«Мы оказывали давление, создавали моменты, но не смогли реализовать их.
Были незапланированные замены по разным причинам. Кто‑то просто устал, чья‑то игра не устраивала», – сказал главный тренер «Динамо».
«Динамо» при Карпине выиграло 3 из 9 матчей. У команды худший старт сезона с 2019 года
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
