«Динамо» при Карпине выиграло 3 из 9 матчей. У команды худший старт сезона с 2019 года

Лишь треть матчей «Динамо» в этом сезоне завершилась победой.

Команда тренера Валерия Карпина сегодня по пенальти уступила «Крыльям Советов» (0:0, 4:5 по пенальти) в FONBET Кубке России.

С начала сезона московский клуб провел девять игр и одержал три победы.

В последний раз «Динамо » стартовало с менее чем четырьмя победами в 2019 году – тогда оно выиграло дважды за девять игр.