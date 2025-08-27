«Динамо» при Карпине выиграло 3 из 9 матчей. У команды худший старт сезона с 2019 года
Лишь треть матчей «Динамо» в этом сезоне завершилась победой.
Команда тренера Валерия Карпина сегодня по пенальти уступила «Крыльям Советов» (0:0, 4:5 по пенальти) в FONBET Кубке России.
С начала сезона московский клуб провел девять игр и одержал три победы.
В последний раз «Динамо» стартовало с менее чем четырьмя победами в 2019 году – тогда оно выиграло дважды за девять игр.
