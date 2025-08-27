  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о Миранчуке в «Сьоне»: «Швейцария – пенсионерская страна, скучно, все для людей. Когда ты жил в Москве, где все работает 24/7, все по-другому. Антон, наверное, рисовал себе иное»
38

Генич о Миранчуке в «Сьоне»: «Швейцария – пенсионерская страна, скучно, все для людей. Когда ты жил в Москве, где все работает 24/7, все по-другому. Антон, наверное, рисовал себе иное»

Константин Генич связал неудачу Антона Миранчука в «Сьоне» со скукой в Швейцарии.

Недавно российский полузащитник вернулся в Мир РПЛ и подписал контракт с московским «Динамо».

«На этом примере хорошо можно понять, что даже если ты по свободному трансферу и свободный агент, и ты в расцвете, в Европе никто не будет платить так, как в России. Никто не будет гладить по голове. За 500-600 тысяч евро, пожалуйста, согласны. «Алавес» вообще может 250-300 сделать.

Попробовать-то он себя попробовал, но, наверное, рисовал себе несколько иное. Швейцария – пенсионерская страна, скучно, все для людей. Но когда ты жил в Москве, где все работает 24/7, все по-другому. Удовольствия там не много. Сам футбол...

Наверное, Антон не угадал. Но это показывает, что в Россию ты вернешься всегда. Если бы он сейчас переходил из «Локо» в «Динамо», цена была бы 7 или 8 млн [евро]. А из «Сьона» за 1,7 млн – подарок судьбы», – сказал комментатор «Матч ТВ» Генич.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги4788 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoАнтон Миранчук
logoпремьер-лига Россия
logoСьон
logoвысшая лига Швейцария
светская хроника
logoДинамо Москва
logoКонстантин Генич
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин про период Миранчука в «Сьоне»: «Удачным его трудно назвать, иначе Антон ушел бы в другой европейский чемпионат»
5вчера, 11:32
Карпин о словах президента «Сьона» про Миранчука: «Бегать никто не любит. Усэйн Болт бегает, поэтому он и не футболист»
7725 августа, 12:41
Карпин о Миранчуке в «Сьоне»: «Антон попал в не самую комбинационную команду, мягко говоря. Ему нужны партнеры, понимающие его футбол»
7125 августа, 11:56
Гафин про 2+3 у Миранчука за сезон: «Если бы было 22+33, «Динамо» не смогло бы его купить, наверное. Не только этот трансфер с прицелом на новый лимит»
825 августа, 10:54
Главные новости
Тренер «Гримсби»: «Манчестер Юнайтед» – невероятная команда. У них невероятный тренер. Они на правильном пути – это видно»
4 минуты назад
Вратарь «Гримсби» Пим о победе: «Разозлен, ведь я болею за «МЮ». Но именно ради этого и играешь в футбол – просто блестяще»
116 минут назад
«МЮ» впервые вылетел из Кубка английской лиги от команды 4-го дивизиона. Команда Аморима проиграла «Гримсби»
328 минут назад
Кубок лиг. 1/2 финала. «Интер Майами» Месси играет с «Орландо Сити»
1сегодня, 00:30Live
Аморим о вылете от «Гримсби»: «Победила единственная команда, которая была на поле. Игроки «МЮ» сделали заявление, начав матч без всякой интенсивности, и ясно, что это за заявление»
101вчера, 22:14
«Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в 3-м раунде Кубка лиги, «Сити» сыграет с «Хаддерсфилдом», «Арсенал» – с «Порт Вейл», «Челси» – с «Линкольн Сити», «Вилла» – с «Брентфордом»
10вчера, 21:54
У «МЮ» нет побед в этом сезоне: поражение от «Арсенала», вылет по пенальти от «Гримсби», ничья с «Фулхэмом»
39вчера, 21:41
«МЮ» вылетел во 2-м раунде Кубка лиги впервые с 2014 года. Манкунианцы не проходят дальше четвертьфинала после победы в 2023-м при тен Хаге
59вчера, 21:31
Пас Агуэро на 93:20 – кто отдал? Ответ – внутри игры
вчера, 21:30Тесты и игры
«МЮ» и «Гримсби» нанесли по 13 ударов в серии пенальти. Вратарь хозяев Пим реализовал 11-метровый и отбил удар Куньи, Мбемо попал в перекладину, Онана парировал удар Одуора
14вчера, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» и «Челси» ведут продвинутые переговоры об аренде Джексона. Мюнхенцы возьмут на себя всю зарплату форварда
3сегодня, 00:55
«Сочи» о Морено: «Врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется. Тренер чувствует себя удовлетворительно»
сегодня, 00:45
Компани о победе в Кубке Германии: «Ваэн» может собой гордиться. «Бавария» показала неидеальную игру, недостаточно вести 2:0, нужно забить третий гол»
2сегодня, 00:15
Тебас о критике еврокомиссаром Микаллефом матчей за границей: «Действительно ли один матч из 380 – большая проблема? Фанаты не из Европы заслуживают хотя бы раз увидеть свою команду вживую»
7вчера, 22:07
Батчи о Сперцяне: «Мог бы заиграть в любой команде любого чемпионата из топ-5 Европы. Эдо уже доказал, что он особенный футболист»
6вчера, 22:02
Еврокомиссар Микаллеф: «Европейский футбол должен оставаться в Европе. Перенос соревнований за границу – не инновация, а предательство фанатов. Это первое серьезное испытание со времен Суперлиги»
1вчера, 21:46
«Милан» договорился с Нкунку. Клубу также интересны Влахович, Довбик, Джексон и Эмболо (Sky Sport)
4вчера, 21:46
Онана отразил удар Одуора в серии пенальти с «Гримсби». Вратарь «МЮ» перевел мяч в перекладину
19вчера, 21:12
Фермин сказал окружению, что хочет остаться в «Барселоне». «Челси» предложил за хавбека 58 млн евро и готов улучшить условия личного контракта (Diario Sport)
9вчера, 21:04
Себальос хочет вернуться в «Бетис» и сообщил об этом клубу. Севильянцы не готовы платить 10-12 млн евро за хавбека «Реала», приоритет – подписание Антони и оборонительного полузащитника (COPE)
5вчера, 21:03