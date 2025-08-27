Генич о Миранчуке в «Сьоне»: «Швейцария – пенсионерская страна, скучно, все для людей. Когда ты жил в Москве, где все работает 24/7, все по-другому. Антон, наверное, рисовал себе иное»

Константин Генич связал неудачу Антона Миранчука в «Сьоне» со скукой в Швейцарии.

Недавно российский полузащитник вернулся в Мир РПЛ и подписал контракт с московским «Динамо».

«На этом примере хорошо можно понять, что даже если ты по свободному трансферу и свободный агент, и ты в расцвете, в Европе никто не будет платить так, как в России. Никто не будет гладить по голове. За 500-600 тысяч евро, пожалуйста, согласны. «Алавес» вообще может 250-300 сделать.

Попробовать-то он себя попробовал, но, наверное, рисовал себе несколько иное. Швейцария – пенсионерская страна, скучно, все для людей. Но когда ты жил в Москве, где все работает 24/7, все по-другому. Удовольствия там не много. Сам футбол...

Наверное, Антон не угадал. Но это показывает, что в Россию ты вернешься всегда. Если бы он сейчас переходил из «Локо» в «Динамо », цена была бы 7 или 8 млн [евро]. А из «Сьона » за 1,7 млн – подарок судьбы», – сказал комментатор «Матч ТВ» Генич .