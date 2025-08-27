Трансфер Хардера в «Милан» под угрозой срыва – «Спортинг» еще не нашел замену. «Россонери» могут переключиться на Влаховича
Переход Конрада Хардера в «Милан» может сорваться.
Ранее стало известно, что итальянский клуб договорился со «Спортингом» о трансфере 20-летнего нападающего за 24+3 млн евро и 10% от перепродажи.
По информации Фабрицио Романо, сделка находится под угрозой срыва. Португальцы не могут гарантировать, что быстро найдут замену игроку – а без этого его не отпустят в «Милан».
Теперь «россонери» могут переключиться на кандидатуру Душана Влаховича из «Ювентуса».
Ранее у миланцев в последний момент сорвался трансфер другого нападающего – Виктора Бонифасе из «Байера». Клуб отказался от сделки после того, как нигериец прошел медосмотр.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
