Трансфер Хардера в «Милан» под угрозой срыва – «Спортинг» еще не нашел замену. «Россонери» могут переключиться на Влаховича

Переход Конрада Хардера в «Милан» может сорваться.

Ранее стало известно , что итальянский клуб договорился со «Спортингом » о трансфере 20-летнего нападающего за 24+3 млн евро и 10% от перепродажи.

По информации Фабрицио Романо, сделка находится под угрозой срыва. Португальцы не могут гарантировать, что быстро найдут замену игроку – а без этого его не отпустят в «Милан ».

Теперь «россонери» могут переключиться на кандидатуру Душана Влаховича из «Ювентуса ».

Ранее у миланцев в последний момент сорвался трансфер другого нападающего – Виктора Бонифасе из «Байера». Клуб отказался от сделки после того, как нигериец прошел медосмотр.