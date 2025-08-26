Волк о задачах «Махачкалы» в сезоне РПЛ: «Попасть в десятку – хорошая цель. И вполне реальная. Просто нужно еще больше посвятить себя этому делу»
Давид Волк сказал, что «Динамо» Махачкала хочет попасть в топ-10 в Мир РПЛ.
После 6 туров клуб из Дагестана набрал 5 очков и занимает 13-е место в таблице лиги.
«Попасть в десятку команд РПЛ – хорошая цель. Потихоньку идем к ней. В прошлом сезоне была задача просто закрепиться.
Сейчас мы снова здесь, в РПЛ, и хочется сделать шаг вперед. Чтобы сделать этот шаг вперёд, нам нужно намного-намного больше работать.
Этим мы и занимаемся. И на сборах готовились, и сейчас потихоньку подходим к следующим играм. Так что десятка – вполне реальная цель.
Просто нужно еще больше посвятить себя этому делу», – сказал вратарь команды.
Увольнять ли Семака?46078 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости