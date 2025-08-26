  • Спортс
5

Волк о задачах «Махачкалы» в сезоне РПЛ: «Попасть в десятку – хорошая цель. И вполне реальная. Просто нужно еще больше посвятить себя этому делу»

Давид Волк сказал, что «Динамо» Махачкала хочет попасть в топ-10 в Мир РПЛ.

После 6 туров клуб из Дагестана набрал 5 очков и занимает 13-е место в таблице лиги. 

«Попасть в десятку команд РПЛ – хорошая цель. Потихоньку идем к ней. В прошлом сезоне была задача просто закрепиться.

Сейчас мы снова здесь, в РПЛ, и хочется сделать шаг вперед. Чтобы сделать этот шаг вперёд, нам нужно намного-намного больше работать.

Этим мы и занимаемся. И на сборах готовились, и сейчас потихоньку подходим к следующим играм. Так что десятка – вполне реальная цель.

Просто нужно еще больше посвятить себя этому делу», – сказал вратарь команды. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
