В Дагестане футболисты любительских команд продолжили матч, несмотря на землетрясение

В Дагестане футболисты продолжили матч, несмотря на землетрясение.

Футболисты любительских команд «Магма» и «Азерпетрол» завершили матч (0:0), несмотря на землетрясение в Каспийском море.

Во время игры начались подземные толчки. Игрок «Магмы», владевший мячом, упал и потерял его. Несмотря на это, матч не был остановлен. Футболисты продолжили игру.

Подземный толчок магнитудой 5,5 баллов в районе Каспийского моря был отмечен в 23:33 по московскому времени в 41 км к северо-западу от Дербента.