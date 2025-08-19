  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер пнул и оскорбил судью во время матча чемпионата Новосибирска: «Ты #####?! Ты что творишь! #######, тварь поганая!»
31

Тренер пнул и оскорбил судью во время матча чемпионата Новосибирска: «Ты #####?! Ты что творишь! #######, тварь поганая!»

Тренер пнул судью во время матча любительских команд.

Инцидент произошел на 72-й минуте матча чемпионата Новосибирска между «Гудаутой» и «Прогрестором». Встреча прошла 13 августа. 

Судья Артем Петренко не зафиксировал офсайд, который по мнению футболистов «Гуадуты», был. Арбитр показал желтую карточку одному из игроков команды за резкое высказывание в свой адрес. 

Разгневанный тренер «Гудауты» Алексей Приходько выбежал на поле и ударил арбитра ногой, попутно оскорбляя его. Видео эпизода появилось в сети. 

«Ты #####?! Ты что творишь-то! Ты что делаешь?! #######, #####, тварь поганая! ##### ты пришел на город! Ты не судишь город, не суди, #####, #####!» – заявил Приходько. 

Судья показал тренеру желтую карточку. Встреча завершилась победой «Прогрестора» со счетом 4:1.

А что теперь делать со Станковичем?25391 голос
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
брань
ТАСС
происшествия
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Для «Крыльев Советов» построят базу за 4,3 млрд рублей. Федорищев подтвердил: «Будет современный комплекс с необходимой инфраструктурой. Серьезный вклад в будущее команды»
930 минут назад
Черданцев о судействе в матче «Спартак» – «Зенит»: «Две ошибки в пользу красно-белых. У Дугласа не было наступа, в дерби оставлять команду в меньшинстве можно, когда альтернатив нет»
4036 минут назад
Самошников перешел в «Спартак» из «Локомотива» за 350 млн рублей и бонусы. Контракт – на 3 года
6941 минуту назад
Суперкубок Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Наср» Роналду в меньшинстве одолел «Аль-Иттихад» Бензема, «Аль-Кадисия» сыграет с «Аль-Ахли» в среду
4342 минуты назад
Что вы пропустили в 1-м туре АПЛ: почему Рейндерс так празднует, Вольф в «Вулвз», редкое правило
47 минут назадСпецпроект
Феликс с передачи Роналду впервые забил за «Аль-Наср» – «Аль-Иттихаду» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Второй гол Жоау отменили из-за фола Криштиану в атаке
1254 минуты назад
Смородская об иске Диарра к ФИФА на 65 млн евро: «Выеденного яйца не стоит, никто ничего платить не будет – точно не «Локомотив». Мы выиграли суд и доказали, что он нарушил условия контракта»
17сегодня, 13:36
Быстров о Соболеве: «Верни сейчас Кержакова, он забьет больше. Игры нет! В «Зените» тяжело не забивать, его 2-3 гола – не показатель, что он вышел на уровень»
4сегодня, 13:23
«Крылья» отказали «Локомотиву» в аренде Олейникова с выкупом за 250 млн рублей. Самарцы согласны на полноценный трансфер за 300 млн (Иван Карпов)
8сегодня, 13:11
Футболистка одесского «Систерс» получила желтую за спор с арбитром на русском языке. Судья объяснила тренеру: «На русском мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины»
40сегодня, 12:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Марсель» хочет расстаться с Рабьо. Хавбек остранен от команды после стычки с партнером
15 минут назад
«Реал» – «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1311 минут назад
«Фенербахче» Моуринью ведет переговоры об аренде Альвареса у «Вест Хэма» с правом выкупа. Хавбек интересен «Порту» и «Боруссии» Дортмунд (The Guardian)
112 минут назад
Вратарь «Махачкалы» Магомедов о пропущенном голе от «Пари НН»: «Хотел бы извиниться перед всем Дагестаном. Мы проиграли из‑за меня»
220 минут назад
Кафанов о Максименко: «Всю игру с «Зенитом» выручал, парировал пенальти, но пишут только про гол Соболева – такова вратарская доля. Игра «Спартака» в обороне оставляет желать лучшего, мягко говоря»
846 минут назад
«Истанбул» заплатил ЦСКА за трансфер Файзуллаева. Игрок будет заявлен на ближайший матч («Чемпионат»)
248 минут назад
Моуринью об игроке, который помог ему вырасти как тренеру: «Месси. Он заставлял меня очень много думать»
7сегодня, 13:40
«Милан» рассматривает подписание Довбика. Переговоров с «Ромой» пока не было (GdS)
3сегодня, 13:22
Хавбек «Краснодара» Са: «Русский язык очень тяжелый. Было бы неплохо его выучить, но не знаю, смогу ли»
сегодня, 13:02
Мане ударил ногой в живот вратарю «Аль-Иттихада» и получил красную в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
7сегодня, 12:56Фото