Тренер пнул и оскорбил судью во время матча чемпионата Новосибирска: «Ты #####?! Ты что творишь! #######, тварь поганая!»

Тренер пнул судью во время матча любительских команд.

Инцидент произошел на 72-й минуте матча чемпионата Новосибирска между «Гудаутой» и «Прогрестором». Встреча прошла 13 августа.

Судья Артем Петренко не зафиксировал офсайд, который по мнению футболистов «Гуадуты», был. Арбитр показал желтую карточку одному из игроков команды за резкое высказывание в свой адрес.

Разгневанный тренер «Гудауты» Алексей Приходько выбежал на поле и ударил арбитра ногой, попутно оскорбляя его. Видео эпизода появилось в сети.

«Ты #####?! Ты что творишь-то! Ты что делаешь?! #######, #####, тварь поганая! ##### ты пришел на город! Ты не судишь город, не суди, #####, #####!» – заявил Приходько.

Судья показал тренеру желтую карточку. Встреча завершилась победой «Прогрестора» со счетом 4:1.