  Флавио Рома: «Доннарумма был настоящим протагонистом во всех турнирах и заслужил контракт, а ему указали на дверь. Игра ногами – оправдание, «ПСЖ» взял 4 трофея благодаря его рукам»
27

Флавио Рома: «Доннарумма был настоящим протагонистом во всех турнирах и заслужил контракт, а ему указали на дверь. Игра ногами – оправдание, «ПСЖ» взял 4 трофея благодаря его рукам»

Флавио Рома осудил решение «ПСЖ» расстаться с Джанлуиджи Доннаруммой.

«Он был настоящим протагонистом, он был протагонистом в каждом турнире, кроме, может, чемпионата, где он не всегда играл хорошо. Это странно. И сложно понять, как можно отстранить футболиста такого уровня, сыгравшего фундаментальную роль в победах «ПСЖ» в этом году.

В основном дело в деньгах, думаю, но я считаю, что Доннарумма был фундаментально важен. Да, клуб подписал Люку Шевалье, очень хорошего вратаря, лучшего в Лиге 1, и в этом плане «ПСЖ» сработал хорошо. Но сложно понять, как от Доннаруммы избавились с такой легкостью. Я думаю, что в этом году он заслужил контракт. А «ПСЖ» указал ему на дверь.

И я не считаю, что дело в игре ногами. Если вы выиграли четыре трофея в этом году, то это благодаря его рукам, а не ногам. Игра ногами – это оправдание. Да, Шевалье играет ногами лучше, но это оправдание, больше тут нечего сказать», – заявил экс-вратарь «Монако».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
