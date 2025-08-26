«ПСЖ» согласен на 30 млн евро за Доннарумму. Сделка с «Сити» зависит от того, уйдет ли Эдерсон
«ПСЖ» согласен продать Джанлуиджи Доннарумму за 30 млн евро.
Как информирует журналист Фабрис Хоукинс, парижский клуб готов расстаться с 26-летним вратарем примерно за 30 млн евро. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить столько за голкипера.
Сам Доннарумма согласен продолжить карьеру в АПЛ, и стороны уже достигли принципиальной договоренности.
При этом «Манчестер Сити» продолжает вести переговоры с «Галатасараем». «Горожане» надеются найти решение по трансферу Эдерсона – именно это является ключевым условием для заключения сделки по Доннарумме.
Увольнять ли Семака?44102 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: профиль Фабриса Хокинса в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости