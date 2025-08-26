«ПСЖ» согласен на 30 млн евро за Доннарумму. Сделка с «Сити» зависит от того, уйдет ли Эдерсон

«ПСЖ» согласен продать Джанлуиджи Доннарумму за 30 млн евро.

Как информирует журналист Фабрис Хоукинс, парижский клуб готов расстаться с 26-летним вратарем примерно за 30 млн евро. Ранее сообщалось , что «Манчестер Сити» готов заплатить столько за голкипера.

Сам Доннарумма согласен продолжить карьеру в АПЛ , и стороны уже достигли принципиальной договоренности.

При этом «Манчестер Сити » продолжает вести переговоры с «Галатасараем». «Горожане» надеются найти решение по трансферу Эдерсона – именно это является ключевым условием для заключения сделки по Доннарумме .