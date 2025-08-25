«Ман Сити» готов заплатить 30 млн евро за Доннарумму. Клуб может договориться с «ПСЖ» в ближайшие дни (Альфредо Педулла)
«Манчестер Сити» продолжает работу над трансфером Джанлуиджи Доннаруммы.
Английский клуб готов заплатить «ПСЖ» около 30 миллионов евро за 26-летнего вратаря, сообщает журналист Альфредо Педулла. Считается, что этой суммы должно хватить для заключения сделки.
Стороны верят, что смогут достигнуть договоренности в ближайшие дни – переговоры идут в режиме нон-стоп. Сам футболист уже согласовал условия личного контракта с «горожанами».
Отмечается, что изначально парижане требовали 45-50 млн евро за итальянского игрока, но понимают, что в текущей ситуации придется отпустить его дешевле.
Доннарумма вышел к фанатам «ПСЖ», скандировавшим его имя на «Парк-де-Пренс», и совершил круг почета после игры с «Анже». Голкипер покидает команду
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football Italia
