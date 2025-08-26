«Ман Сити» предложил 15 млн евро за Доннарумму, но «ПСЖ» не соглаcится на «безумные суммы». Клуб АПЛ может зимой дать еще меньше или подписать вратаря бесплатно в 2026-м (L’Equipe)

Джанлуиджи Доннарумма может остаться в «ПСЖ» еще не на один месяц.

L’Equipe сообщает, что вратарь готов числиться в нынешней команде до января, если не найдется подходящий ему вариант, но все же предпочел бы уйти.

По данным некоторых источников газеты, «Манчестер Сити » недавно предложил за итальянца 15 млн евро, но этого явно недостаточно. Отмечается, что «ПСЖ » не станет соглашаться на «безумные суммы».

«25 млн, может, 30 млн – хотя и это будет считаться большой уступкой», – сообщили источники.

«Манчестер Сити» спешить не собирается и может отложить переговоры до зимы, а уже тогда предложить еще меньшую сумму. Также «горожане» могут просто подписать Доннарумму в качестве свободного агента летом 2026 года, если к тому моменту Джанлуиджи не найдет других вариантов.