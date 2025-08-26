  • Спортс
  • «Ман Сити» предложил 15 млн евро за Доннарумму, но «ПСЖ» не соглаcится на «безумные суммы». Клуб АПЛ может зимой дать еще меньше или подписать вратаря бесплатно в 2026-м (L’Equipe)
19

Джанлуиджи Доннарумма может остаться в «ПСЖ» еще не на один месяц.

L’Equipe сообщает, что вратарь готов числиться в нынешней команде до января, если не найдется подходящий ему вариант, но все же предпочел бы уйти.

По данным некоторых источников газеты, «Манчестер Сити» недавно предложил за итальянца 15 млн евро, но этого явно недостаточно. Отмечается, что «ПСЖ» не станет соглашаться на «безумные суммы».

«25 млн, может, 30 млн – хотя и это будет считаться большой уступкой», – сообщили источники.

«Манчестер Сити» спешить не собирается и может отложить переговоры до зимы, а уже тогда предложить еще меньшую сумму. Также «горожане» могут просто подписать Доннарумму в качестве свободного агента летом 2026 года, если к тому моменту Джанлуиджи не найдет других вариантов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
