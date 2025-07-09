Депутат Свищев о хейте Лунина: «Каждый имеет право говорить на языке, который ему дали родители». Вратарь «Реала» по-русски сказал «полуфинал» в клубном видео и подвергся оскорблениям

Дмитрий Свищев высказался о критике Андрея Лунина из-за слов на русском.

«Реал » в преддверии матча с «ПСЖ» на клубном ЧМ попросил игроков сказать на родном языке «полуфинал» в ролике для соцсетей. Украинец Лунин произнес это слово на русском языке, из-за чего голкипер подвергся оскорблениям в комментариях.

«Вот вам и ответ, что большинство граждан Украины считают русский язык своим родным. В этом нет ничего стыдного. Каждый человек имеет право говорить на том языке, на котором он говорит дома, который ему дали родители. Результат мы видим: кому удобно говорить на русском языке, тот и считает его родным.

Конечно, Лунина начали в соцсетях хейтить и даже оскорблять, но я считаю, что любое правовое государство, которым себя считает Украина, должно было заступиться за своего гражданина. Этого не произошло и не произойдет», – сказал депутат Государственной думы РФ.