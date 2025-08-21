  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Кайрата» про 0:0 с «Селтиком» в ЛЧ: «Ребята будут биться в ответном матче и оставят все силы. Надеемся на поддержку болельщиков – она поможет»
Тренер «Кайрата» про 0:0 с «Селтиком» в ЛЧ: «Ребята будут биться в ответном матче и оставят все силы. Надеемся на поддержку болельщиков – она поможет»

Рафаэль Уразбахтин высказался о матче против «Селтика» в Лиге чемпионов.

«Кайрат» в Глазго сыграл вничью 0:0 с «Селтиком» в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

– У вас было несколько моментов, которые вы не смогли использовать. Разочарованы ли вы этим? Что мы увидим в ответной игре?

– Естественно. Конечно, мы хотели забить гол в тех моментах, которые у нас были.

Мы ребятам говорили, что моменты будут, и нужно постараться их реализовывать.

Потому что с таким соперником, как «Селтик», у тебя не будет много моментов. Да, не получилось, но ничего страшного.

Нам предстоит долгая дорога, восстановление, и сейчас я не могу вам точно сказать, что будет в ответной игре.

Единственное, что я могу точно пообещать – ребята так же будут биться и оставят все силы на футбольном поле.

И, конечно же, мы надеемся на поддержку наших болельщиков. Их влияние и поддержка, как и болельщиков «Селтика» у них дома, нам заметно поможет, – сказал главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sports.kz
logoКайрат
logoСелтик
logoвысшая лига Шотландия
logoвысшая лига Казахстан
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРафаэль Уразбахтин
