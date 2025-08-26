«Спартак» продлит с Пруцевым контракт до 2028-го и отдаст хавбека «Локомотиву» в аренду

Данил Пруцев продлит контракт со «Спартаком».

Инсайдер Иван Карпов и «РБ Спорт» сообщают , что новое соглашение будет рассчитано до лета 2028 года.

При этом нынешний сезон полузащитник доиграет в составе «Локомотива » на правах аренды.

25-летний Пруцев принял участие в одном матче Мир РПЛ в текущем чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .