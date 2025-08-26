«Спартак» продлит с Пруцевым контракт до 2028-го и отдаст хавбека «Локомотиву» в аренду
Данил Пруцев продлит контракт со «Спартаком».
Инсайдер Иван Карпов и «РБ Спорт» сообщают, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2028 года.
При этом нынешний сезон полузащитник доиграет в составе «Локомотива» на правах аренды.
25-летний Пруцев принял участие в одном матче Мир РПЛ в текущем чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
