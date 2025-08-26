  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» продлит с Пруцевым контракт до 2028-го и отдаст хавбека «Локомотиву» в аренду
39

«Спартак» продлит с Пруцевым контракт до 2028-го и отдаст хавбека «Локомотиву» в аренду

Данил Пруцев продлит контракт со «Спартаком».

Инсайдер Иван Карпов и «РБ Спорт» сообщают, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2028 года.

При этом нынешний сезон полузащитник доиграет в составе «Локомотива» на правах аренды.

25-летний Пруцев принял участие в одном матче Мир РПЛ в текущем чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoДанил Пруцев
logoСпартак
возможные трансферы
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
Иван Карпов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тимур Гурцкая: «У «Локомотива» на подходе Олейников и Пруцев. Данил бесплатный, за Ивана, возможно, заплатят»
4525 августа, 16:26
«Спартак» намерен сохранить Пруцева из-за ужесточения лимита. С хавбеком могут продлить контракт и отдать в аренду («Мутко против»)
4325 августа, 10:54
Медведев плечом в шутку толкнул Пруцева из «Спартака», когда тот общался с игроками «Зенита»
1816 августа, 13:58Видео
Главные новости
Флавио Рома: «Доннарумма был настоящим протагонистом во всех турнирах и заслужил контракт, а ему указали на дверь. Игра ногами – оправдание, «ПСЖ» взял 4 трофея благодаря его рукам»
9вчера, 21:53
Санчо окончательно отказал «Роме». Джордж из «Челси» готов перейти в римский клуб
7вчера, 21:41
Бруну рассмотрит предложения от саудовских и американских клубов после ЧМ-2026 (Daily Mail)
12вчера, 21:36
«ПСЖ» продаст Тенаса «Вильярреалу» за 6 млн евро. Вратарь провел 8 матчей за парижан за 2 года
4вчера, 21:32
Моуринью раскритиковал трансферы «Фенербахче»: «Будь ЛЧ важна для клуба, он приложил бы дополнительные усилия перед матчами с «Бенфикой». Но у нас тот же состав»
46вчера, 21:15
Моуринью хочет подписать Лунина. «Фенербахче» сделал запрос в «Реал»
12вчера, 21:07
«Буде-Глимт» Хайкина и «Пафос» впервые сыграют на основном этапе Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» Тикнизяна вылетела
52вчера, 21:01
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Кайрат» выбил «Селтик», «Црвена Звезда» вылетела от «Пафоса», «Фенербахче» Моуринью и «Бенфика» сыграют в среду
444вчера, 20:59
Флик о Ямале: «Абсолютный гений, в 18 лет определяет исход матчей. Он будет одним из лучших в истории футбола»
9вчера, 20:49
«Реал» хочет бесплатно подписать Упамекано в 2026-м. «Бавария» более полугода не может согласовать с защитником зарплату по новому контракту
27вчера, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
Селюк о Карпине: «Стал больше бизнесменом, а не тренером, набирает не пойми кого и непонятно за сколько. «Динамо» с этими игроками и Карпиным никогда не станет чемпионом, ставлю 3 млн»
16вчера, 22:05
«Интер» отдаст защитника Паласиоса «Сантосу» в аренду с правом выкупа за 10+ млн евро
вчера, 21:51
Кубок Германии. «Штутгарт» по пенальти победил «Айнтрахт» Брауншвейг, «Бавария» сыграет с «Веэном» в среду
19вчера, 21:49
«Удинезе» купил форварда сборной Польши Буксу у «Мидтьюлланда» за 5 млн евро
1вчера, 21:27Фото
Кубок английской лиги. 2-й раунд. «Лидс» одолел «Шеффилд Уэнсдей», «Борнмут» уступил «Брентфорду», «Вулверхэмптон» обыграл «Вест Хэм»
7вчера, 21:25
Президент «Овьедо» про обезьянье уханье в адрес Винисиуса и Мбаппе: «Если найдем доказательства, примем решение о наказании. Мы против любых проявлений расизма»
5вчера, 21:19
Агент Сафонов о «Химках»: «Все претензии к Садыгову, а он официально в клубе никем не был. Больше вопросы к РПЛ. У нас уже можно делать второе кладбище команд – не хватит пальцев на двух руках»
вчера, 20:56
Черчесов о 2:0 с «Рубином»: «Ребята молодцы, но кое о чем нужно поговорить. «Ахмат» должен побороться за выход из группы»
2вчера, 20:27
«Ахмат» обыграл «Рубин» (2:0) благодаря голам Садулаева и Мелкадзе
3вчера, 19:39
«Порту» предложил «Арсеналу» 26 млн евро за Кивера
3вчера, 19:24