  • «Спартак» намерен сохранить Пруцева из-за ужесточения лимита. С хавбеком могут продлить контракт и отдать в аренду («Мутко против»)
«Спартак» планирует продлить контракт с Данилом Пруцевым.

Возможным вариантом будет поиск возможности для аренды полузащитника. По данным телеграм-канала «Мутко против», у красно-белых есть несколько вариантов продолжения карьеры Пруцева в этом сезоне.

Отмечается, что с приходом Жедсона Фернандеша и уверенной игрой Наиля Умярова шансы полузащитника закрепиться в основе резко сократились. Сейчас 25-летний Пруцев почти не попадает в стартовый состав: за 6 туров Мир РПЛ он лишь однажды вышел на замену и провел на поле 25 минут, а также сыграл в двух матчах Фонбет Кубка России.

Однако с учетом предстоящего ужесточения лимита на легионеров «Спартак» не намерен расставаться с Данилой окончательно. Клуб планирует сохранить глубину состава за счет российских игроков.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
возможные трансферы
logoДанил Пруцев
logoпремьер-лига Англия
logoСпартак
лимит на легионеров
logoНаиль Умяров
logoЖедсон Фернандеш
