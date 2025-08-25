Тимур Гурцкая: «У «Локомотива» на подходе Олейников и Пруцев. Данил бесплатный, за Ивана, возможно, заплатят»

Тимур Гурцкая рассказал о готовящихся трансферах «Локомотива».

– У «Локомотива» два новичка на подходе: Олейников и Пруцев.

– Зачем нужен Олейников?

– Я на стороне «Локомотива». Во-первых, он мне нравится как игрок. Во-вторых, он может закрыть две или три позиции. Он может сыграть как на фланге, так и вместо Батракова .

– Что не так с Батраковым?

– Батраков же не железный. Он играет и в РПЛ , и в Кубке. Ну и что плохого в том, чтобы бесплатно взять двух российских игроков?

– Почему бесплатно?

– Пруцев бесплатный. За Олейникова, возможно, заплатят.

– Может, в обмен на Пруцева есть первоочередное право выкупа другого игрока?

– Не знаю, это отношения Андреева, «Спартака» и «Локомотива ». Откуда мне знать? Слышал, что бесплатно.

Если могут отпустить футболиста, стоящего 7,5 миллионов, бесплатно, то почему не отпустить Пруцева ? Парень не играет, и они понимают, что контракт продлен не будет, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»

«Локомотив» за 250 млн рублей покупает Олейникова у «Крыльев Советов» (Иван Карпов)