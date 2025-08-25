Тимур Гурцкая: «У «Локомотива» на подходе Олейников и Пруцев. Данил бесплатный, за Ивана, возможно, заплатят»
– У «Локомотива» два новичка на подходе: Олейников и Пруцев.
– Зачем нужен Олейников?
– Я на стороне «Локомотива». Во-первых, он мне нравится как игрок. Во-вторых, он может закрыть две или три позиции. Он может сыграть как на фланге, так и вместо Батракова.
– Что не так с Батраковым?
– Батраков же не железный. Он играет и в РПЛ, и в Кубке. Ну и что плохого в том, чтобы бесплатно взять двух российских игроков?
– Почему бесплатно?
– Пруцев бесплатный. За Олейникова, возможно, заплатят.
– Может, в обмен на Пруцева есть первоочередное право выкупа другого игрока?
– Не знаю, это отношения Андреева, «Спартака» и «Локомотива». Откуда мне знать? Слышал, что бесплатно.
Если могут отпустить футболиста, стоящего 7,5 миллионов, бесплатно, то почему не отпустить Пруцева? Парень не играет, и они понимают, что контракт продлен не будет, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»
«Локомотив» за 250 млн рублей покупает Олейникова у «Крыльев Советов» (Иван Карпов)