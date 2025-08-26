«МЮ» проведет благотворительную ночевку на «Олд Траффорд» в поддержку наиболее уязвимых людей: «Приглашаем болельщиков поменять кровать на спальный мешок на одну ночь 7 ноября»

«МЮ» организует благотворительную ночевку на «Олд Траффорд».

«Этой зимой «Манчестер Юнайтед » проведет уже четвертую акцию Sleep Out на стадионе «Олд Траффорд» в поддержку уязвимых молодых людей по всему Большому Манчестеру.

Мы приглашаем болельщиков поменять кровать на спальный мешок на одну ночь и присоединиться к нам в пятницу, 7 ноября 2025 года, чтобы вместе собрать жизненно важные средства и привлечь внимание к проблемам тех, кто сталкивается с трудностями этой зимой.

После успеха предыдущих мероприятий Sleep Out на «Олд Траффорд» болельщики вновь проведут ночь под звездами в холодный зимний вечер, имея для тепла лишь спальный мешок и при этом собирая средства для фонда Manchester United Foundation», – говорится на сайте клуба.