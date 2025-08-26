Директор «Ромы» Массара прилетел в Лондон на встречу с агентом Санчо и Джорджа (Corriere dello Sport)

Фредерик Массара проведет переговоры с агентом Джейдона Санчо.

Как сообщает Corriere dello Sport, вчера спортивный директор «Ромы» прилетел в Лондон, чтобы встретиться с представителем вингера «МЮ » Эмекой Обаси. Отмечается, что Массара намерен получить от окружения вингера четкий ответ по поводу возможного перехода – в ближайшие часы римляне решат, стоит ли продолжать работу над трансфером.

В качестве альтернативы Санчо «Рома» рассматривает 19-летнего вингера Тайрика Джорджа из «Челси », чьи интересы также представляет Обаси – его кандидатура также будет обсуждаться на встрече. Отмечается, что Джордж оценивается примерно в 20 миллионов евро.

Кроме того, «Рома» рассматривает кандидатуры Бреэля Эмболо из «Монако» и Фабиу Силвы из «Вулверхэмптона», который, как сообщалось ранее, близок к переходу в «Боруссию» Дортмунд.