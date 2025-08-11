Флик о разрешении конфликта с тер Стегеном: «Рад, что «Барса» и президент поговорили с Марком. Всегда важно общаться, эффективную коммуникацию сложно переоценить»

Ханси Флик рад окончанию конфликта между «Барселоной» и Марком-Андре тер Стегеном.

«Марк – отличный вратарь, он выступает за наш клуб на протяжении десяти лет. Сейчас у нас появилась возможность подписать Жоана [Гарсию], но я очень рад, что клуб и президент [Жоан Лапорта ] поговорили с Марком – для него это тоже важно.

Всегда важно общаться, эффективную коммуникацию сложно переоценить», – сказал тренер «Барселоны».

