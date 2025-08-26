Пети о Мбаппе: «Легко критиковать: «Он ушел из «ПСЖ», и парижане выиграли ЛЧ. А в «Реале» из-за него все сломалось». У мадридцев был непростой сезон, но Килиан провел его на высоком уровне»

Эммануэль Пети высказался о влиянии трансфера Килиана Мбаппе на «Реал» и «ПСЖ».

– «ПСЖ выиграл Лигу чемпионов без Мбаппе. А Мбаппе ушел в «Реал» – клуб, который завоевал трофей годом ранее, – и проиграл. Совпадение?

– Прошлым летом в Париже многие – и руководство, и болельщики – говорили: с уходом Килиана у команды наконец-то появился настоящий дух единства. Игроки работали друг на друга, на поле не было эгоизма. И, как показали события, ставка на отказ от продления контракта с Мбаппе оказалась оправданной. Тем более что сам форвард давно мечтал о «Реале».

Не стоит, однако, упрощать картину. Да, у мадридцев была непростая кампания, но сам Мбаппе провел ее на высоком уровне: забивал много, оставался лидером атаки. Другое дело, что «Реал» страдал от травм.

Потеря Крооса, спад у Модрича , проблемы в обороне – все это обрушилось на команду одновременно. Дополнительным фактором стали конфликты амбиций между Родриго, Винисиусом , Беллингемом и самим Мбаппе. Сезон для мадридцев во многом оказался переходным.

В итоге весь негатив сконцентрировался вокруг Килиана. Легкий путь для критиков – сказать: «Вот, он ушел из «ПСЖ», и парижане выиграли Лигу чемпионов. А в «Реале» из-за него все сломалось». Истина, как часто бывает, где-то посередине. Но факт остается фактом: давление на Мбаппе сегодня куда выше, чем год назад.

Важно помнить, что в момент ухода из «ПСЖ» Килиан переживал трудный период. Судебные тяжбы с клубом по финансовым вопросам, обвинения вне футбольного поля – все это тяготило его. Теперь же ситуация иная: он в «Реале», и у него нет права на полумеры.

Эта кампания должна стать для Мбаппе определяющей. Он переходил в «Реал» ради двух целей – Лиги чемпионов и «Золотого мяча». Но в итоге главный трофей достался парижанам без него.

А впереди – сезон перед чемпионатом мира. Ожидания колоссальные, давление огромное – и в Мадриде, и в сборной Франции, – сказал экс-хавбек «Челси»