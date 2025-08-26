  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бруну – большой ребенок и нытик. Судья случайно задел его плечом, а он сделал из этого шоу – позор! Любой достойный игрок обратил бы это в шутку». Экс-хавбек «Челси» Берли о капитане «МЮ»
68

«Бруну – большой ребенок и нытик. Судья случайно задел его плечом, а он сделал из этого шоу – позор! Любой достойный игрок обратил бы это в шутку». Экс-хавбек «Челси» Берли о капитане «МЮ»

Крэйг Берли раскритиковал поведение Бруну Фернандеша после незабитого пенальти.

«Манчестер Юнайтед» сыграл с «Фулхэмом» вничью (1:1) во 2-м туре АПЛ. 

На 33-й минуте в пользу «МЮ» был назначен одиннадцатиметровый удар. Пенальти в ворота «Фулхэма» принялся исполнять Фернандеш. В момент, когда португалец отходил назад для разбега, его плечо задел пробежавший мимо рефери Крис Кавана. Бруну взял паузу, поднял мяч и начал высказывать недовольство арбитру. В итоге капитан «МЮ» пробил выше ворот.

После матча португалец рассказал, что был «расстроен» тем, что арбитр не принес ему извинений.

«Хочу поговорить о капитане. Что за нытик, плакса и заноза в заднице! Какой позор для профессионального футболиста!

Судья нечаянно задел его плечом, когда он разбегался перед ударом с пенальти, а он рассказывает, что арбитр буквально столкнулся с ним. Что за большой ребенок. Любой достойный игрок обратил бы это в шутку, но он все равно ныл, стонал и плакал, как он всегда делает, из-за безобидной вещи. Стыдно. По большей части его карьера в «Юнайтед» складывалась удачно, но были и детали, которые, как мне кажется, подытожили ее.

Я подумал, что это был невероятный позор. Как это может выбить из колеи? Он сделал из этого такое шоу, что это войдет в историю. Это было не просто стыдно, это было по-детски, будто на школьной площадке. В это трудно поверить, но это действительно так», – сказал экс-хавбек «Челси» в интервью ESPN.

Бруну смазал пенальти – впервые за три года. Повлиял толчок судьи?

Увольнять ли Семака?46079 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoБруну Фернандеш
logoсудьи
logoпремьер-лига Англия
Крэйг Берли
Крис Кавана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Невилл о Бруну и инциденте с пенальти: «Он позволил этому повлиять на него, не скрывал своих чувств. Судья сбил его ритм – он все еще разговаривал с ним, выходя на 2-й тайм»
7вчера, 10:21
Бруну про 1:1 с «Фулхэмом»: «МЮ» ехал за победой, мы не можем довольствоваться одним очком. Я не реализовал пенальти, потому что неудачно пробил»
2024 августа, 18:45
Бруну не забил пенальти в матче с «Фулхэмом». Хавбек «МЮ» пробил выше ворот
1424 августа, 16:19
Главные новости
Флавио Рома: «Доннарумма был настоящим протагонистом во всех турнирах и заслужил контракт, а ему указали на дверь. Игра ногами – оправдание, «ПСЖ» взял 4 трофея благодаря его рукам»
751 минуту назад
Санчо окончательно отказал «Роме». Джордж из «Челси» готов перейти в римский клуб
3сегодня, 21:41
Бруну рассмотрит предложения от саудовских и американских клубов после ЧМ-2026 (Daily Mail)
5сегодня, 21:36
«ПСЖ» продаст Тенаса «Вильярреалу» за 6 млн евро. Вратарь провел 8 матчей за парижан за 2 года
3сегодня, 21:32
Моуринью раскритиковал трансферы «Фенербахче»: «Будь ЛЧ важна для клуба, он приложил бы дополнительные усилия перед матчами с «Бенфикой». Но у нас тот же состав»
32сегодня, 21:15
Моуринью хочет подписать Лунина. «Фенербахче» сделал запрос в «Реал»
10сегодня, 21:07
«Буде-Глимт» Хайкина и «Пафос» впервые сыграют на основном этапе Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» Тикнизяна вылетела
46сегодня, 21:01
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Кайрат» выбил «Селтик», «Црвена Звезда» вылетела от «Пафоса», «Фенербахче» Моуринью и «Бенфика» сыграют в среду
439сегодня, 20:59
Флик о Ямале: «Абсолютный гений, в 18 лет определяет исход матчей. Он будет одним из лучших в истории футбола»
8сегодня, 20:49
«Реал» хочет бесплатно подписать Упамекано в 2026-м. «Бавария» более полугода не может согласовать с защитником зарплату по новому контракту
22сегодня, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
Селюк о Карпине: «Стал больше бизнесменом, а не тренером, набирает не пойми кого и непонятно за сколько. «Динамо» с этими игроками и Карпиным никогда не станет чемпионом, ставлю 3 млн»
839 минут назад
«Интер» отдаст защитника Паласиоса «Сантосу» в аренду с правом выкупа за 10+ млн евро
53 минуты назад
Кубок Германии. «Штутгарт» по пенальти победил «Айнтрахт» Брауншвейг, «Бавария» сыграет с «Веэном» в среду
1955 минут назад
«Удинезе» купил форварда сборной Польши Буксу у «Мидтьюлланда» за 5 млн евро
1сегодня, 21:27Фото
Кубок английской лиги. 2-й раунд. «Лидс» одолел «Шеффилд Уэнсдей», «Борнмут» уступил «Брентфорду», «Вулверхэмптон» обыграл «Вест Хэм»
7сегодня, 21:25
Президент «Овьедо» про обезьянье уханье в адрес Винисиуса и Мбаппе: «Если найдем доказательства, примем решение о наказании. Мы против любых проявлений расизма»
4сегодня, 21:19
Агент Сафонов о «Химках»: «Все претензии к Садыгову, а он официально в клубе никем не был. Больше вопросы к РПЛ. У нас уже можно делать второе кладбище команд – не хватит пальцев на двух руках»
сегодня, 20:56
Черчесов о 2:0 с «Рубином»: «Ребята молодцы, но кое о чем нужно поговорить. «Ахмат» должен побороться за выход из группы»
2сегодня, 20:27
«Ахмат» обыграл «Рубин» (2:0) благодаря голам Садулаева и Мелкадзе
3сегодня, 19:39
«Порту» предложил «Арсеналу» 26 млн евро за Кивера
3сегодня, 19:24