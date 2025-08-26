«Бруну – большой ребенок и нытик. Судья случайно задел его плечом, а он сделал из этого шоу – позор! Любой достойный игрок обратил бы это в шутку». Экс-хавбек «Челси» Берли о капитане «МЮ»

Крэйг Берли раскритиковал поведение Бруну Фернандеша после незабитого пенальти.

«Манчестер Юнайтед» сыграл с «Фулхэмом» вничью (1:1) во 2-м туре АПЛ.

На 33-й минуте в пользу «МЮ» был назначен одиннадцатиметровый удар. Пенальти в ворота «Фулхэма» принялся исполнять Фернандеш. В момент, когда португалец отходил назад для разбега, его плечо задел пробежавший мимо рефери Крис Кавана. Бруну взял паузу, поднял мяч и начал высказывать недовольство арбитру. В итоге капитан «МЮ» пробил выше ворот.

После матча португалец рассказал , что был «расстроен» тем, что арбитр не принес ему извинений.

«Хочу поговорить о капитане. Что за нытик, плакса и заноза в заднице! Какой позор для профессионального футболиста!

Судья нечаянно задел его плечом, когда он разбегался перед ударом с пенальти, а он рассказывает, что арбитр буквально столкнулся с ним. Что за большой ребенок. Любой достойный игрок обратил бы это в шутку, но он все равно ныл, стонал и плакал, как он всегда делает, из-за безобидной вещи. Стыдно. По большей части его карьера в «Юнайтед » складывалась удачно, но были и детали, которые, как мне кажется, подытожили ее.

Я подумал, что это был невероятный позор. Как это может выбить из колеи? Он сделал из этого такое шоу, что это войдет в историю. Это было не просто стыдно, это было по-детски, будто на школьной площадке. В это трудно поверить, но это действительно так», – сказал экс-хавбек «Челси» в интервью ESPN.

Бруну смазал пенальти – впервые за три года. Повлиял толчок судьи?