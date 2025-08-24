  • Спортс
  Бруну о столкновении с судьей перед незабитым пенальти: «У меня есть ритуалы перед 11-метровым. Меня задело, что арбитр не извинился. Но это не оправдание»
Бруну о столкновении с судьей перед незабитым пенальти: «У меня есть ритуалы перед 11-метровым. Меня задело, что арбитр не извинился. Но это не оправдание»

Бруну Фернандеш раскрыл причины неудачного пенальти в игре с «Фулхэмом».

Встреча 2-го тура АПЛ завершилась вничью (1:1). 

На 33-й минуте в пользу манкунианцев был назначен одиннадцатиметровый удар. Главный арбитр Крис Кавана после просмотра повтора нарушения Кэлвина Басси на Мэйсоне Маунте указал на точку.

Пенальти в ворота «Фулхэма» принялся исполнять Бруну Фернандеш. В момент, когда португалец отходил назад для разбега, его плечо задел пробежавший мимо рефери.

Бруну взял паузу, поднял мяч и начал высказывать недовольство арбитру. В итоге капитан «МЮ» пробил выше ворот.

«Я был расстроен. Когда исполняешь пенальти, у тебя есть свои привычные ритуалы, свои вещи, которые ты делаешь. Меня задело то, что судья не извинился. Именно это в тот момент меня зацепило, но это не оправдание промаха.

Я очень плохо пробил. Слишком сильно подсунул ногу под мяч, и поэтому он улетел выше перекладины», – сказал полузащитник «МЮ» в интервью Sky Sports. 

Изображение: кадр из трансляции Sky Sports

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
Крис Кавана
logoБруну Фернандеш
logoФулхэм
logoсудьи
