  Невилл о Бруну и инциденте с пенальти: «Он позволил этому повлиять на него, не скрывал своих чувств. Судья сбил его ритм – он все еще разговаривал с ним, выходя на 2-й тайм»
Невилл о Бруну и инциденте с пенальти: «Он позволил этому повлиять на него, не скрывал своих чувств. Судья сбил его ритм – он все еще разговаривал с ним, выходя на 2-й тайм»

Гари Невилл считает, что инцидент с пенальти повлиял на игру Бруну Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» сыграл с «Фулхэмом» вничью (1:1) во 2-м туре АПЛ

На 33-й минуте в пользу манкунианцев был назначен одиннадцатиметровый удар. Пенальти в ворота «Фулхэма» принялся исполнять Фернандеш. В момент, когда португалец отходил назад для разбега, его плечо задел пробежавший мимо рефери Крис Кавана. Бруну взял паузу, поднял мяч и начал высказывать недовольство арбитру. В итоге капитан «МЮ» пробил выше ворот.

Позже португалец рассказал Sky Sports, что был «расстроен» тем, что арбитр не принес ему извинений.

«Думаю, он позволил этому повлиять на него. Мне показалось, что этого его задело. Когда он вышел на второй тайм, он все еще разговаривал с судьей.

Я знаю, такое случается, но, думаю, по его лицу иногда видно, что он не скрывает своих чувств. Было совершенно ясно, что он безумно расстроен тем, что не забил пенальти именно таким образом. Иногда, когда вратарь отбивает мяч, думаешь: «Ну ладно, так случилось», но он пробил выше ворот, а потом возникла мысль, что судья сбил его ритм.

Это была чистая случайность. Очевидно, судья пытался подойти к игрокам, которые выдвигались вперед.

Он просто позволил этому повлиять на него в игре, и я думаю, что этого просто не должно было случиться. Но это не было самой большой проблемой для «Юнайтед» в матче», – сказал экс-защитник «МЮ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoБруну Фернандеш
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoФулхэм
психология
logoГари Невилл
Крис Кавана
