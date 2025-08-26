Инкапиэ согласовал контракт с «Арсеналом». Клуб готовит предложение «Байеру» об аренде защитника с обязательным выкупом

Пьеро Инкапиэ согласился перейти в «Арсенал».

Защитник «Байера » согласовал долгосрочный контракт с лондонским клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

После достижения договоренности с Инкапиэ «Арсенал » готовит первое предложение «Байеру». Наиболее вероятна аренда эквадорца с обязательством выкупа.

Также утверджается, что Якуб Кивер близок к переходу из «Арсенала» в «Порту».