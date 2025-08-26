Инкапиэ согласовал контракт с «Арсеналом». Клуб готовит предложение «Байеру» об аренде защитника с обязательным выкупом
Пьеро Инкапиэ согласился перейти в «Арсенал».
Защитник «Байера» согласовал долгосрочный контракт с лондонским клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
После достижения договоренности с Инкапиэ «Арсенал» готовит первое предложение «Байеру». Наиболее вероятна аренда эквадорца с обязательством выкупа.
Также утверджается, что Якуб Кивер близок к переходу из «Арсенала» в «Порту».
Увольнять ли Семака?46078 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости