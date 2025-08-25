Инкапиэ не против перейти в «Арсенал», контакты с защитником «Байера» уже были. Сделка зависит от ухода Зинченко и Кивера
Пьеро Инкапиэ заинтересован в переходе в «Арсенал» из «Байера».
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что 23-летний защитник из Эквадора хочет уйти из «Байера», клубы АПЛ им интересуются, отступные Пьеро – 60 млн евро. «Тоттенхэм» уже сделал предложение по Инкапиэ – аренда с обязательным выкупом примерно за 60 млн.
«Пьеро Инкапиэ считает проект «Арсенала» очень привлекательным и проявляет заинтересованность в переходе.
Переговоры с игроком уже начались, и условия личного контракта не должны стать проблемой.
Официального предложения от лондонского клуба пока не поступало – ключевым моментом остается возможный уход Александра Зинченко и трансфер Якуба Кивера в «Порту», – написал Романо.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
