Пономарев о ЦСКА: «Первый претендент на чемпионство. Если бы я даже хотел придраться к какой-то линии у команды Челестини, то сейчас не смогу»

Владимир Пономарев назвал ЦСКА главным претендентом на титул в Мир РПЛ.

После 6 туров команда под руководством Фабио Челестини набрала 14 очков и идет на 2-м месте в таблице Мир РПЛ .

В следующем матче московский клуб сыграет с лидером таблицы и действующим чемпионом лиги «Краснодаром» (15 очков).

– ЦСКА поднялся на вторую строчку, обогнав «Локомотив». По игре армейцы сейчас больше нравятся, чем «железнодорожники»?

– Конечно. Они на голову выше по всем линиям. Если бы я даже хотел придраться к какой-то линии у ЦСКА, то сейчас не смогу этого сделать. Даже вопросов тут не возникает. Все футболисты находится на своих местах и выполняют свои обязанности.

Плюс присутствует сумасшедшая игровая дисциплина. Поэтому на данный момент считаю команду Челестини первым претендентом на чемпионство.

– В следующем туре мы увидим битву за лидерство с «Краснодаром». Пишут, что «быки» выглядят по игре даже сильнее, чем в прошлом чемпионском сезоне. Они будут фаворитами?

– Южане тоже сделали приобретения для усиления. И это для них очень хорошо, потому что создалась серьезная конкуренция в команде. Мне казалось, что «быки» могут посыпаться, потому что из того состава уже все выжали. А тут пришло пополнение.

Но если говорить о предстоящем матче, ЦСКА будет играть на своем поле и добьется победы. И не стоит смотреть на то, что в предыдущем туре «Краснодар » обыграл «Крылья Советов» 6:0. Там команда сейчас совсем плохая. Она потеряла концентрацию, потом плюнула. Вот и попала под раздачу. А южане разыгрались, – сказал бывший игрок ЦСКА.