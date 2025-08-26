  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о ЦСКА: «Первый претендент на чемпионство. Если бы я даже хотел придраться к какой-то линии у команды Челестини, то сейчас не смогу»
37

Пономарев о ЦСКА: «Первый претендент на чемпионство. Если бы я даже хотел придраться к какой-то линии у команды Челестини, то сейчас не смогу»

Владимир Пономарев назвал ЦСКА главным претендентом на титул в Мир РПЛ.

После 6 туров команда под руководством Фабио Челестини набрала 14 очков и идет на 2-м месте в таблице Мир РПЛ.

В следующем матче московский клуб сыграет с лидером таблицы и действующим чемпионом лиги «Краснодаром» (15 очков). 

– ЦСКА поднялся на вторую строчку, обогнав «Локомотив». По игре армейцы сейчас больше нравятся, чем «железнодорожники»?

– Конечно. Они на голову выше по всем линиям. Если бы я даже хотел придраться к какой-то линии у ЦСКА, то сейчас не смогу этого сделать. Даже вопросов тут не возникает. Все футболисты находится на своих местах и выполняют свои обязанности.

Плюс присутствует сумасшедшая игровая дисциплина. Поэтому на данный момент считаю команду Челестини первым претендентом на чемпионство. 

– В следующем туре мы увидим битву за лидерство с «Краснодаром». Пишут, что «быки» выглядят по игре даже сильнее, чем в прошлом чемпионском сезоне. Они будут фаворитами?

– Южане тоже сделали приобретения для усиления. И это для них очень хорошо, потому что создалась серьезная конкуренция в команде. Мне казалось, что «быки» могут посыпаться, потому что из того состава уже все выжали. А тут пришло пополнение.

Но если говорить о предстоящем матче, ЦСКА будет играть на своем поле и добьется победы. И не стоит смотреть на то, что в предыдущем туре «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» 6:0. Там команда сейчас совсем плохая. Она потеряла концентрацию, потом плюнула. Вот и попала под раздачу. А южане разыгрались, – сказал бывший игрок ЦСКА. 

Увольнять ли Семака?44992 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Евро-Футбол.Ру
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoФабио Челестини
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
Владимир Алексеевич Пономарев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Чемпионом станет «Зенит», если дадут Семаку работать. Вторым – ЦСКА». Попов об РПЛ
8924 августа, 03:56
Канчельскис об РПЛ: «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА будут бороться за 1-е место. «Локомотив» им не конкурент, хоть и начал здорово»
4121 августа, 12:05
Черданцев не верит в чемпионство «Локо»: «Объективно слабее по составу, чем «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар». Нельзя русскими футболистами конкурировать с игроками из разных стран»
15420 августа, 14:42
Главные новости
«Мне не нравятся симуляции, тебя еле задели, а падаешь, будто убийственно ушатали. Как тренер могу понять, как мужчина – никогда». Мастер спорта по боксу Степанов о футболистах
1012 минут назад
«Челси» предложил 50 млн евро за Фермина. Продажа решит все проблемы «Барсы» с фэйр-плей (Diario Sport)
2728 минут назад
Директор «Пари НН» Удальцов о готовности Мостового возглавить команду: «Ему правильно начать с команд поменьше статусом. У нас место тренера не вакантно»
1233 минуты назад
Аморим об отсутствии еврокубков: «МЮ» не готов играть и в АПЛ, и в Европе. Команде нужно время, чтобы построить фундамент»
4947 минут назад
Фанатам «Марселя» запретили посещать матч с «Лионом». Их не пустят на стадион и в центр города в день игры
6сегодня, 12:33
Дзюба о «Спартаке»: «Хотели бы трофей, позвали бы Черчесова – фундаментальный человек, знает, что такое выигрывать. В клубах много нефутбольных людей, которым важнее подковерные дела»
93сегодня, 12:32
Чуквуэмека перешел в «Боруссию» из «Челси» за 25 млн евро c бонусами. Контракт – до 2030 года
20сегодня, 12:11Фото
«Ювентус» предложил «Ньюкаслу» Влаховича за 30 млн евро. «Сорокам» форвард не интересен
23сегодня, 11:44
Парфенов о Батракове: «Раньше такие игроки появлялись каждый год и не в одной команде, это было нормой. Для последнего времени это событие»
61сегодня, 11:28
Дзюба об РПЛ: «В еврокубки в таком состоянии лучше не возвращаться. Нас там вынесут»
56сегодня, 11:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» надеется договориться о трансфере Гарначо до конца недели, «МЮ» отклонил несколько предложений и требует 50 млн евро. Контракт с вингером согласован (talkSPORT)
510 минут назад
Федор Смолов встретился с игроками BetBoom Team по Доте: «Будем вместе готовиться к Инту»
328 минут назад
Пенья продлил контракт с «Барсой» до 2029-го. Сегодня объявят об аренде в «Эльче», это позволит зарегистрировать Шченсного (Mundo Deportivo)
148 минут назад
«Кристал Пэлас» близок к покупке Пино из «Вильярреала» за 50 млн евро
8сегодня, 12:15
Палмер пропустил тренировку «Челси». С «Вест Хэмом» он не играл из-за травмы паха
5сегодня, 12:03
Пети об «Арсенале»: «Они обыграли «МЮ» в отвратительном матче, но набрали три очка. Сака слишком изолирован справа, а Эдегор – единственный истинный плеймейкер, им нужно еще 1-2 подписания»
13сегодня, 11:57
«Локо» отклонил три предложения «Коджаелиспора» по аренде Ньямси. Клуб рассматривает только продажу защитника («Мутко против»)
7сегодня, 11:32
Агент Барриоса о желании хавбека вернуться в Колумбию: «Эта информация неправдива»
3сегодня, 11:02
«Ахмат» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:35
Глава «Зенита» Медведев о Дугласе в расширенном списке сборной Бразилии: «Ждем юридического заключения»
28сегодня, 10:27